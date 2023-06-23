Статистичний портал SofaScore презентував символічну збірну стартового туру групового етапу молодіжного Євро-2023.

До кращих потрапили двоє українців — захисник Максим Таловєров та вінгер Олексій Кащук.

Символічна збірна першого туру Євро-2023:

Нагадаємо, у першому турі збірна України обіграла Хорватію (2:0).

Свій наступний матч Україна проведе проти Румунії завтра, 24 червня. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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