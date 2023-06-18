Україна

Житомирський клуб залишили Андрій Власюк, Ілля Чередниченко та Данило Волинець.

Полісся на своєму офіційному сайті оголосило про відхід трьох футболістів — захисників Андрія Власюка та Іллі Чередниченка, а також півзахисника Данила Волинця.

У всіх трьох футболістів закінчилися контракти і сторони вирішили не продовжувати їх.

Власюк виступав за Полісся з квітня 2019 року. На його рахунку 40 матчів, два забиті м'ячі та п'ять асистів.

Чередниченко перебрався до житомирського клубу з Гірника-Спорту у липні 2021 року. На його рахунку 18 матчів та три асисти.

Волинець приєднався до Полісся у липні минулого року і за цей час відіграв лише один поєдинок, провівши на полі 27 хвилин.

Також наголошується, що усі троє футболістів продовжать свою кар'єру на Житомирщині у складі Звягеля, який виступає у Другій лізі.