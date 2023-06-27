Україна

Відразу троє українців опинилися серед найкращих після гри з Румунією.

Статистичний портал SofaScore презентував символічну збірну другого туру групового етапу молодіжного Євро-2023.

До кращих потрапили одразу троє українських футболістів — захисник Олексій Сич та півзахисники Володимир Бражко та Георгій Судаков, які проявили себе в поєдинку проти Румунії (1:0).

Завдяки цій перемозі збірна України гарантувала собі місце у плей-оф Євро-2023.

Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, відбудеться матч третього туру групового етапу Євро-2023 між Україною та Іспанією. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.