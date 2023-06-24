U-21

Українцям вистачило шість очок для виходу до наступного раунду.

Збірна України U-21 достроково гарантувала місце у чвертьфіналі молодіжного Євро-2023.

Колектив Руслана Ротаня зумів обіграти Хорватію (2:0) та Румунію (1:0), що дозволило молодіжці набрати шість очок.

Іспанія обіграла Румунію (3:0) та Хорватію (1:0), внаслідок чого іспанці також достроково вийшли з групи.

У заключному матчі групи Україна зіграє проти збірної Іспанії. У цій парі визначиться переможець квартету. Зазначимо, що поєдинок пройде 27 червня о 21:45.

Нагадаємо, що три найкращі команди Євро-2023 (окрім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

На Football.ua доступне відео голу та огляд матчу Румунія U-21 — Україна U-21.