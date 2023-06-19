Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вінгер не зміг реалізувати свій шанс.

Збірна України в рамках поєдинку четвертого туру відбіркового етапу до ЄВРО-2024 грала проти Мальти у Трнаві та здобула мінімальну перемогу.

На початку другого тайму команда Сергія Реброва отримала право на одинадцятиметровий удар, проте Ярмоленко не зміг його реалізувати, влучивши у поперечину.

Для капітана збірної це третій промах з позначки у футболці національної команди. До цього він не забивав Македонії (1:0, 2014 рік) та Польщі (0:2, 2020). Натомість на рахунку Ярмоленка п'ять забитих голів з пенальті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Циганков — дев'ятий гравець, який забив 10 голів за збірну України.