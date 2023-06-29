Україна

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками після початку підготовки до нового сезону.

Півзахисник київського Динамо Антон Царенко прокоментував старт підготовки "біло-синіх" до нового сезону.

"Звичайно скучив за всіма, ми з хлопцями майже місяць не бачились. Відпочили – і з новими силами та усмішками на обличчях розпочали роботу.

Навантаження серйозні. Початок сезону не за горами. Це фундамент, зараз це найголовніше. Наберемо фізичні кондиції – і в чемпіонаті буде набагато легше.

Гадаю, на зборах як завжди буде багато тренувань і товариських матчів. Кожен зможе себе проявити.

Виступи національної та молодіжної збірних? Звичайно, слідкую і за головною командою, і за молодіжкою. Вони показують дуже хороший футбол на такому рівні. Я радий і беру приклад з них.

Звичайно, чекаємо на зустріч з Ярмоленком. З нетерпінням готуємося до зустрічі. Гадаю, що він додасть того, чого нам не вистачає", - наводить слова Царенка прес-служба клубу.

Раніше Шовковський поділився своїми думками щодо підготовки "біло-синіх" до старту нового сезону.