Україна

Тренер "біло-синіх" поділився своїми думками щодо підготовки команди до нового сезону.

Помічник головного тренера київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував підготовку "біло-синіх" до старту нового сезону.

"Головне очікування – це щоб війна якомога швидше закінчилася нашою перемогою. Це головні очікування всіх українців і не тільки українців. А по-друге – головне зараз закласти хорошу базу для того щоб успішно виконувати завдання, поставлені перед командою. А завдання перед Динамо завжди стоять найвищі.

Трансфер Ярмоленка? Ми можемо говорити будь що – покаже тільки час. Але його досвід, його розуміння футболу, його індивідуальні та лідерські якості, безумовно, мають вплинути і додати нашій команді впевненості. Коли з тобою поруч тренуються люди, які вже чогось досягли, які є лідерами по життю, не тільки на футбольному полі, безумовно вони підтягують до себе нашу молодь. Я бачу тут тільки плюси.

Ярмоленко, як і всі інші наші гравці, які були в лавах національних збірних, приєднається до команди вже 3 числа, а з 4 почне займатися разом із командою. А хлопці, які представляють Україну на чемпіонаті Європи U21, приєднаються після закінчення їх виступу на турнірі та невеличкої перерви, яка в них обов’язково буде.

Самба Діалло дуже складно добирався до України. Тільки сьогодні він приєднався до команди. Сьогодні у нього індивідуальна підготовка, тому що він вчора пізно ввечері приїхав до Києва. Завтра він пройде медобстеження разом із командою U19. І, я так думаю, саме разом із юнацькою командою він проведе перше тренування, тому що у нас на завтра в планах лише одне ранкове тренування", - наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Ред Булл Брагантіно продовжив оренду Вітіньо з Динамо.