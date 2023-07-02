Україна

Форвард має достатню мотивацію перед стартом нового сезону.

Нападник криворізького Кривбасу Олексій Хобленко поділився думками після перемоги у першому контрольному матчі літніх зборів проти Кременя — 3:1.

"У мене з Кривбасом чинний контракт. Все залежить тільки від мене. Як буду працювати на зборах, як себе зарекомендую. Впевнений, у мене буде шанс.

Працюю над своєю формою. Так, трохи ще не вистачає, але відчуваю, що можу додавати з кожним днем. І це найголовніше. Хочу працювати, хочу конкурувати. Буду працювати над тим, аби якнайскоріше набрати оптимальну форму: забивати та допомагати Кривбасу перемагати", — цитує форварда офіційний сайт клубу.

Хобленко повернувся у Кривбас після орендної угоди з Карпатами. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кривбас вийшов з відпустки та провів перше тренування.