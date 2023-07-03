Півзахисник записав на свій рахунок дубль.
Георгій Судаков, фото: УАФ
03 липня 2023, 01:12
У рамках 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 збірна України обіграла Францію (3:1).
У цьому поєдинку дубль на свій рахунок записав Георгій Судаков: він реалізував пенальті, а також відзначився із передачі Михайла Мудрика.
За версією УЄФА, Судаков став найкращим гравцем матчу Франція – Україна та отримав нагороду.
На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Франція U-21 — Україна U-21.
Раніше повідомлялося, що збірна України зіграє у футбольному турнірі на Олімпійських іграх.