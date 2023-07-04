Україна

До передсезонної підготовки "гірників" залучені 34 футболісти.

У понеділок, 3 липня, донецький Шахтар провів перше тренувальне заняття під керівництвом нового головного тренера Патріка ван Леувена, який змінив Ігора Йовічевіча.

Голландський фахівець був представлений команді вдень на спеціальних зборах, після чого ввечері футболісти познайомилися з ним та його тренерським штабом на футбольному полі.

Разом із усіма доступними футболістами працював новачок "гірників" Деніл Кастілло.

Сьогодні, 4 липня, команда ван Леувена проведе дві робочі сесії — вранці та ввечері.