Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 3 липня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до сьомого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 3 липня:

Патрік ван Леувен — новий головний тренер Шахтаря. Останній рік 53-річний фахівець провів на чолі луганської Зорі, яка за підсумком кампанії здобула третю сходинку в турнірній таблиці.

Україна U-21 розпочала підготовку до матчу з Іспанією. Команда Руслана Ротаня провела відновлювальне тренування.

Брозович — гравець Ан-Насра. Офіційно на даний момент про тривалість контракту не повідомляється, але, за інформацією італійських ЗМІ, хорват уклав угоду на три роки.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.