Україна

Ще один новачок для черкаського клубу.

ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Євгеном Банадою.

Деталі угоди із 31-річним українцем не розголошуються.

Банада відіграв 297 матчів, з яких 164 гри в УПЛ. Останнім клубом Євгена був Кривбас, за який провів 18 матчів, відзначившись одним асистом.

До цього Банада відіграв 239 матчів за Олександрію та 15 зустрічей за харківський Металіст.

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ підписав капітана Інгульця Ковальова.