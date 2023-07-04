Україна

Закарпатська команда попрощалася із трьома футболістами.

Минай на своєму офіційному сайті оголосив про відхід трьох футболістів — воротаря Германа Пенькова, захисників Ігоря Гончара та Олега Горіна.

У всіх трьох футболістів закінчились контракти з закарпатською командою.

Гончар приєднався до команди влітку 2021 року. За цей час він провів 46 матчів, у яких віддав три асисти. Він є лідером команди з проведених матчів в УПЛ.

Пеньков за цей час відіграв п'ять поєдинків. На рахунку Горіна з 2021 року 34 матчі, два забиті м'ячі та один асист.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 посилився захисником Минаю перед Лігою чемпіонів.