Україна

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Львівське", представляє прев'ю поєдинку молодіжного чемпіонату Європи-2023 між збірними Іспанії та України, який пройде 5 липня та розпочнеться о 22:00.

У рамках півфіналу молодіжного ЄВРО-2023 на збірну України U-21 очікує очне протистояння з однолітками з Іспанії, з якими команда Руслана Ротаня вже зустрічалася на груповій стадії ротаційними складами, а матч тоді завершився унічию 2:2.

СЕРЕДА, 5 ЛИПНЯ, 22:00. СТАДІОН СТЯУА, БУХАРЕСТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕРІК ЛАМБРЕХТС (БЕЛЬГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СУСПІЛЬНОМУ

Хто б міг подумати, що поєдинок між молодіжними збірними Іспанії та України на груповій стадії турніру був лише так званою репетицією, і ми ще побачимо протистояння цих двох команд на континентальній першості аж на півфінальній стадії. Не приховуватимемо, що знаходження іспанців на передостанньому етапі молодіжного ЄВРО-2023 не стало великим сюрпризом, адже команда Санті Денії з самого початку вважалася одним із фаворитів турніру, а ось колективу Руслана Ротаня довелося трішечки здивувати навіть українську фанбазу, здобувши у чвертьфіналі перемогу з рахунком 3:1 над Францією U-21, яка два роки не знала поразок в офіційних матчах.

Незважаючи на те, що молодіжна збірна Іспанії нам уже добре знайома, треба брати до уваги і те, що матч третього туру групового етапу ЄВРО-2023 проти українців проходив із серйозною ротацією, причому з боку обох тренерських штабів. І головний висновок, який ми можемо зробити, — іспанці з U-21 своїм футболом зі стилістичної точки зору мало чим відрізняються від своєї головної команди країни як у сильних, так і в своїх слабких аспектах. Підопічні Санті чудово знають, що таке комбінації, контроль м'яча та створення моментів. У той же час реалізація цих моментів — не найсильніша їхня сторона, через що в чвертьфіналі проти Швейцарії U-21 іспанцям довелося неабияк попітніти та досягати успіху лише в овертаймах (2:1).

Щодо молодіжної збірної України, то своє завдання підопічні Руслана Ротаня вже виконали зі знаком плюс. Завдяки виходу до півфіналу цієї молодіжної континентальної першості футбольна команда України вперше у своїй історії буде представлена на літніх Олімпійських іграх, які відбудуться у 2024 році у Франції. Проте всі ми чудово розуміємо, що апетит з'являється під час їжі. І якщо перший тайм проти французької молодіжної збірної неабияк пограв із нервами українських уболівальників через часті позиційні провали нашої команди, то друга половина зустрічі подарувала нам явні передумови на те, що в командному аспекті молодіжка України може бути сильнішою за тих, хто на папері в цілому має явну індивідуальну перевагу.

У той же час, якщо говорити про індивідуальний аспект, у молодіжної збірної України він також відіграв дуже важливу роль у підсумковому виході до півфіналу ЄВРО-2023, причому зробив він це у вельми тяжкому та суперечливому першому таймі у виконанні "синьо-жовтих". Сподіваємося, що фактор присутності в молодіжній команді Михайла Мудрика, Георгія Судакова та Анатолія Трубіна буде й надалі грати на нашу користь у найважчі періоди матчу з Іспанією, яких, безперечно, навряд чи вдасться уникнути.

Також не можна не відзначити, що іспанці весь турнір перебувають у Румунії і не мають кадрових втрат, тоді як українці, яким не допоможе Дмитро Криськів через перебір жовтих карток, здійснили вже два перельоти за маршрутом Румунія – Грузія – Румунія. Цей аспект, безперечно, лише на руку нашому супернику, проте нам залишається сподіватися, що молодіжній збірній України доведеться здійснити ще один переліт, адже фінал ЄВРО-2023 відбудеться у Грузії.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Санті Денії. Так, на перемогу Іспанії U-21 пропонується коефіцієнт 1,79, тоді як потенційний успіх України U-21 оцінюється показником 4,95. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,10.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Іспанія U-21: Тенас — Мартінес, Паредес, Пачеко, Міранда — Антоніо Бланко, Баена — Родрі, Сансет, Серхіо Гомес — Абель Руїс

Україна U-21: Трубін — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко — Бондаренко, Бражко — Назаренко, Судаков, Мудрик — Сікан

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