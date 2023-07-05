Україна

Столична команда продовжує комплектацію команди перед сезоном в УПЛ.

Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контрактів із захисником Артемом Вовкуном та півзахисником Ігорем Мединським.

Деталі угод із футболістами не розголошуються. 21-річний захисник виступатиме під 34 номером, а 30-річний хавбек – під дев'ятим.

Останнім клубом Вовкуна був Львів, який вилетів до Першої Ліги, але там не зіграє. Минулого сезону він провів 20 матчів, у яких отримав шість жовтих карток.

Мединський раніше виступав за хорватський Карловац 1919. До цього він захищав кольори тієї ж Оболоні (102 матчі), дубля київського Динамо, Черкащину, Сум та Полтави.

Раніше повідомлялося, що Машталір та Корохов покинули Оболонь, Приймак підписав контракт.