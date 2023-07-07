Україна

Конголезький вінгер може продовжити кар'єру в Україні.

Вінгер Монпельє Бені Макуана може продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє DRCPF.

За інформацією джерела, у послугах 20-річного футболіста із Конго зацікавлене Полісся.

Зазначається, що футболіст вже перебуває в Австрії, де свої навчально-тренувальні збори проводить клуб із Житомира.

Очікується, що трансфер буде офіційно підтверджено найближчим часом.

Минулого сезону Макуана провів 12 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею. Всього на його рахунку 34 матчі у складі Монпельє.