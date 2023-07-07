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Український голкіпер поділився своїми думками після повернення на батьківщину.

Новоспечений воротар Дніпра-1 Роман Мисак прокоментував свій перехід до складу дніпрян.

"Дуже вдячний кожному партнеру та робітнику цього клубу, які так тепло мене прийняли. За два тижні я отримав лише теплі позитивні емоції, якими насолоджуюся кожен день. Тому я дуже радий та дуже вдячний всім.

Найближче у Дніпрі-1 я дійсно знав Гуцуляка, тому що ми і в Карпатах були разом тривалий час, і в Десні перетиналися. Складається, що ми вже в третій команді разом. Але заочно, звичайно, багатьох людей знав, тому з першого дня не було ніяких проблем, щоб влитися в цей колектив. Вони в цьому дуже допомогли, і я за це дуже вдячний.

Тренер воротарів Валерій Городов з першого дня чітко пояснив, як він бачить нашу роботу, що він від нас хоче. І з кожним днем я намагаюся зі свого боку докладати максимум зусиль, щоб наша робота принесла успіх. Тому ніяких проблем абсолютно не було. Я насолоджуюся кожним тренуванням, його індивідуальними вправами, і вдячний, що в мене є можливість з ним прогресувати.

Як в дитинстві я став воротарем? Напевно, банальна історія, як у всіх. Починав у полі, а потім пішов за прикладом батька, який був воротарем. Хотів піти його дорогою, і, одягнувши вперше рукавички, зрозумів: потрібно зробити усе, щоб стати хорошим воротарем. На той момент у Львові було багато вправних воротарів, конкуренцію яких відчував кожного дня. Кожен хотів грати, але тільки робота на тренуваннях та як ти себе проявляєш в іграх визначає, хто гратиме наступний матч.

Звичайно, в мене в серці Карпати на все життя, адже я є вихованцем цього клубу і в першій команді провів 9 років. Звичайно, теплі спогади збереглися й про Рух: ми разом виходили до Прем’єр-ліги, і там також були позитивні моменти. Взагалі, вдячний кожному клубу, який додав позитивної частки до моєї кар’єри. Навіть мій перший візит за кордон до Данії, де була своя специфіка, теж сподобався. У кожному клубі були позитивні емоції, і з усіма я прощався на позитивній ноті.

У Скандинавії більш силовий футбол, максимально тяжкий для воротарів. На будь-якій ділянці поля, навіть у воротарському майданчику, там не звертають уваги на силовий контакт. Було дуже цікаво, одне лише засмутило – отримав травму та не зміг себе реалізувати. Але бажання було божевільне, тому що там все на найвищому рівні.

Як потрапив до вірменського Алашкерта? Ми були на зборах, і мені запропонували поїхати туди. Зі свого боку, я також бажав подивитися, що являє собою клуб, для мене це також було щось нове. Не знав особливо чемпіонат, футболістів тощо. На зборах все було на пристойному рівні, я зіграв один контрольний матч, і одразу мені запропонували контракт. Ця команда завжди бореться за чемпіонство, зараз також потрапила до єврокубків. Був непоганий період, і вони пропонували залишитися далі, але я дуже скучив за домом.

Максимально повернутися до України! Завжди сумував за нашим футболом, менталітетом, родиною, рідними людьми, рідною мовою. Хотів за першої ж нагоди повернутися додому.

Хочеться принести якомога кращий результат, хочеться своєю роботою на футбольному полі створити конкуренцію, від якої виграє команда. І порадувати вболівальників результатами й грою на полі", - наводить слова Мисака прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що КДК УАФ виніс рішення щодо скандального матчу Шахтаря проти Дніпра-1.