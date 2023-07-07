Україна

Футболіст перебрався в стан ковалівців.

Колос активно працює на трансферному ринку з метою підсилення складу в поточне вікно переходів.

Як повідомляє офіційний Instagram-акаунт ковалівців, новачком команди став захисник Валерій Лучкевич, який минулий сезон провів у складі Дніпра-1.

"Валерій Лучкевич — правий захисник, може зіграти на позиції правого хавбека, і навіть закрити всю бровку в якості вінгера. Валерій — вихованець запорізького Металурга, з якого він перейшов до Дніпра. Далі був бельгійський Стандард (з яким виграв Кубок Бельгії) та Олександрія. В Колосі Валерій буде грати під номером "27", — йдеться у заяві клуба.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Колос продовжив контракти з Богдановим, Мільком та Чорноморцем.