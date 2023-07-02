Україна

Футболісти підписали контракти на один сезон.

Колос на своїй сторінці в Instagram оголосив про продовження контрактів із трьома футболістами — захисником Олександром Чорноморцем та півзахисниками Вадимом Мільком та Андрієм Богдановим.

Нові угоди з трьома футболістами розраховані до кінця сезону.

Минулого сезону Чорноморець провів 22 матчі, а на рахунку Мілько — 27 зустрічей та чотири забиті м'ячі. Богданов відіграв 20 поєдинків, віддавши два асисти.

Раніше Колос оголосив про підписання контрактів із чотирма футболістами.