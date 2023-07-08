Команда Романа Григорчука поповнилася двома півзахисниками.
Богдан БОЙЧУК та Йон ШПОРНЮ, ФК Чорноморець
08 липня 2023, 11:52
Чорноморець на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів із двома півзахисниками — Йоном Шпорном та Богданом Бойчуком.
26-річний словенець Шпорн раніше виступав на своїй батьківщині у складах Мури та Целє. Минулого сезону він провів 14 матчів, у яких отримав одну жовту картку.
27-річний українець минулого сезону виступав за Рух та Металіст. На його рахунку 20 поєдинків, два забиті м'ячі та два асисти.
Раніше повідомлялося, що Чорноморець продовжив контракт із Шторгіним.