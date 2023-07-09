Україна

Валерій Бондар поділився враженнями від першого спарингу зборів.

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував нічийний результат у товариському матчі проти АЗ (3:3), а також розповів про цілі "гірників" на майбутній сезон.

"Дуже складно зараз оцінювати, адже були важкі погодні умови: мабуть, найбільш спекотний день з усіх від початку зборів. Вважаю, тренери подивляться цей матч, але, звісно, нам треба покращуватися в структурі гри та взаєморозумінні. Ще багато часу попереду, тож маємо працювати, аби досягти того рівня, на якому прагнемо бути.

Завжди є над чим працювати і що вдосконалювати. Я часто незадоволений собою, і сьогодні теж той день, коли можна було краще зіграти. Подивимося матч, розберемо й рухатимемося далі. Саме фізично я добре почувався, але ще маю певні проблеми, які не дозволяють грати на повну. Буду готовий до сезону.

Мій гол? Коли ти йдеш на стандарти, то мусиш бути агресивним і повинен хотіти забити. Я хотів забити сьогодні, і так вийшло, що це вдалося.

Як працюється під керівництвом Патріка ван Леувена? Треба подивитися матч, і тоді тренери нам підкажуть, що слід покращити в тих чи інших діях. Гадаю, уже дійсно потроху вимальовується те, чого від нас хочуть і очікують.

Думаю, поступово всі звикнемо до нового тренера і будемо йти до наших головних цілей – чемпіонства та виходу з групи Ліги чемпіонів.

Наш новий футбол ви побачите в наступних спарингах і офіційних іграх. Але він точно має бути більш вертикальним та агресивним", - наводить слова Бондаря прес-служба "гірників".

Раніше своїми думками про минулий матч із АЗ поділився наставник Шахтаря Патрік ван Леувен.