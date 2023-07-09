Україна

Столична команда продовжує підготовку до старту нового сезону.

Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контрактів одразу з 15 гравцями.

Деталі угод із футболістами не розголошуються.

Свої підписи під новими контрактами поставили Назарій Федорівський, Артем Кичак, Олександр Осман, Дмитро Фатєєв, Павло Лук’янчук, Данило Карась, Єгор Прокопенко, Сергій Косовський, Тарас Мороз, Віталій Груша, Руслан Черненко, Олег Слободян, Олександр Чернов, Ігор Краснопір та Максим Єрмоленко.

Раніше повідомлялося, що Оболонь підписала контракти з Вовкуном та Мединським.