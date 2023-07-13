Україна

До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.

У рамках товариського матчу закарпатський Минай зустрінеться із львівським Рухом.

Це буде четвертий матч для команди Володимира Шарана на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до наступного сезону.

У першій грі Минай розписав мирову з харківським Металістом (1:1), після чого програв Дніпру-1 (0:4) та обіграв Хуст (3:1).

Також додамо, що нещодавно закарпатці підсилились експівзахисником Металіста Андрієм Ралюченком.

За підсумками минулого сезону Минай став восьмим у турнірній таблиці УПЛ, тоді як Рух фінішував одинадцятим.

Матч відбудеться сьогодні, 13 липня, о 13:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція:

Раніше повідомлялось про анонс президентом львівського клубу майбутнього вектору розвитку команди.