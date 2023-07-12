Україна

Контракт 28-річного гравця розрахований до кінця сезону-2024/25.

Минай у своєму Telegram-каналі оголосив про підписання контракту із півзахисником Андрієм Ралюченком.

Угода з 28-річним українцем розрахована до літа 2025 року.

У команді Володимира Шарана футболіст виступатиме під шостим номером.

Останнім клубом Ралюченка був харківський Металіст, який вилетів до Першої ліги. На рахунку Андрія 27 матчів та одна результативна передача.

Раніше повідомлялося, що Минай підписав контракт із Панасенком.