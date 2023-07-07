Украина: Вторая лига

Старт нового сезону запланований на 6 серпня.

Центральна рада ПФЛ включила Рух-2 до складу учасників Другої ліги України на сезон-2023/24. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Таким чином, у третьому за силою дивізіоні зіграють 15 клубів, серед яких буде друга команда львівського Руху.

Зазначається, що Рух-2 має досвід виступів у дорослому футболі. До цього вихованці академії упродовж трьох сезонів виступали у аматорському чемпіонаті Прем'єр-ліги Львівщини.

На думку керівництва клубу, виступи молодих футболістів у Другій лізі дасть їм новий поштовх у розвитку професійних якостей, які допоможуть їм швидше перейти та освоїтися з дорослим футболом.

"Зараз у нас на повну потужність запрацювала Академія, випускається велика кількість талановитих футболістів і нашим основним завданням є надати ігрову практику кожному з вихованців, випускників і тих, хто хоче грати у нашому клубі.

Ми дуже довго йшли до цього і робили все для того, щоб команда Рух-2 заявилась у Другу Лігу в чемпіонаті України. І дуже тішить те, що ми практично завершили етап клубної футбольної піраміди: у нас є основна команда, U-19, Рух-2, який тепер буде грати у Другій Лізі, Рух-3, який у свою чергу виступатиме у чемпіонаті Львівської області. Також є Академія, яка приймає участь в Чемпіонаті ДЮФЛ, та ДЮСШ.

Всі команді демонструють гідний результат, який забезпечує позитивне і сформоване резюме цілого клубу. Ми завжди робимо ставку на молодих футболістів і даємо їм шанс розвиватися, а виступи у Другій Лізі – це вже великий крок вперед", — сказав генеральний директор Руху Ігор Дедишин.

Нагадаємо, старт нового сезону у Другій лізі заплановано на 6 серпня, а жеребкування чемпіонату пройде сьогодні, 7 липня.