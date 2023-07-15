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Олександр Чижов розповів про повернення до донецького клубу.

Асистент головного тренера Шахтаря Олександр Чижов прокоментував своє повернення до донецького клубу, а також розповів про співпрацю з Патріком ван Леувеном та цілі "гірників" на сезон.

"2008 року я підписав контракт із Шахтарем і провів у клубі 5 років. Це були дуже яскраві 5 років, коли ми виграли Кубок УЄФА, перемагали в чемпіонаті, Кубку та Суперкубку України. Тоді я був футболістом, а зараз є помічником головного тренера.

Є над чим працювати. Наша ціль – здобути максимальний результат у кожному турнірі, де бере участь Шахтар. Емоції позитивні, адже я знав, куди йду – це чемпіон країни, топкоманда. Тому емоції були фантастичні, і я прийняв це запрошення із задоволенням.

Я більше відповідаю за роботу із захисниками – це мій прямий обов’язок. Також виконую всі інші завдання головного тренера. Кожен тренер прагне здобувати максимум позитивних результатів і вигравати титули.

Як давно знайомий з Патріком ван Леувеном? З Патріком ми знайомі давно, адже коли я був у Шахтарі ще як гравець, він тоді був директором Академії. Потім ми з ним перетиналися в Казахстані – я там грав, а він був спортивним директором Кайрата. І коли він прийняв запрошення Зорі, то зателефонував мені, і ми з ним рік працювали в луганській команді – він як головний тренер, а я – помічником головного тренера.

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Андрія Пятова я знаю дуже давно – ми з ним ще в школі разом навчалися, також грали за Ворсклу, де починали професійну футбольну кар’єру, потім виступали в Шахтарі. А тепер ми стали колегами по цеху. Підказки тут не так важливі, як особистий досвід. З кожним тижнем ти починаєш працювати краще, адже коли тільки переходиш від кар’єри гравця до тренерства, то багато чого ще не розумієш. Бути тренером і гравцем – це зовсім інші речі, геть не схожі. Так, це тяжкий перехід, але гадаю, що в Андрія все вийде. Він як гравець був – топ, і як людина він – топ. Думаю, у нього як тренера все складеться добре.

Що найскладніше в тренерській роботі? Якщо гравець вийшов, потренувався і пішов відпочивати, то тренер повинен думати, яке йому давати тренування, коли й навіщо, дивитися на те, як почувається кожен футболіст. Насправді все це дуже складно.

Зараз багато юних гравців із команди U-19, тому що хтось з основного складу приїхав раніше, хтось пізніше. Сьогодні, напевно, перше тренування, коли хлопці зібралися разом. Тож є певний дисбаланс у фізичній формі гравців. Але я вважаю, що за тиждень-півтора вони вийдуть на той рівень готовності, що ми хочемо бачити.

Наші вимоги — це максимальна концентрація та виконання всього, що каже головний тренер. У нас є власна філософія футболу, що ви могли побачити в Зорі, і ми хочемо цю філософію донести до гравців. Наша філософія – це високий пресинг, щоб команда більше грала уперед і робила це максимально агресивно. Тому хлопці повинні бути добре фізично готові до цієї роботи. Робота дуже важка, її не всі люблять, але вона даватиме свої плоди", - наводить слова Чижова прес-служба "гірників".

Раніше повідомлялося, що Тоіров приєднався до Шахтаря на зборах у Нідерландах.