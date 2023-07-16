До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.
Гравці Руху, ФК Рух
16 липня 2023, 13:51
Львівський Рух продовжує підготовку до старту нового сезону під керівництвом Віталія Пономарьова.
Сьогодні, 16 липня, львівська команда проведе одразу два контрольні матчі.
Перша зустріч розпочнеться о 14:00 за київським часом, а суперником буде Епіцентр, який виступатиме у Першій лізі.
Онлайн-трансляція матчу Рух — Епіцентр:
У другій грі, яка запланована на 17:00 за київським часом, суперником буде ще одна команда з Першої ліги – Прикарпаття.
Онлайн-трансляція матчу Рух — Прикарпаття:
Нагадаємо, новий сезон УПЛ львівський Рух розпочне домашнім матчем проти луганської Зорі. Гра пройде у суботу, 29 липня.