Львівський Рух продовжує підготовку до старту нового сезону під керівництвом Віталія Пономарьова.

Сьогодні, 16 липня, львівська команда проведе одразу два контрольні матчі.

Перша зустріч розпочнеться о 14:00 за київським часом, а суперником буде Епіцентр, який виступатиме у Першій лізі.

Онлайн-трансляція матчу Рух — Епіцентр:

У другій грі, яка запланована на 17:00 за київським часом, суперником буде ще одна команда з Першої ліги – Прикарпаття.

Онлайн-трансляція матчу Рух — Прикарпаття:

Нагадаємо, новий сезон УПЛ львівський Рух розпочне домашнім матчем проти луганської Зорі. Гра пройде у суботу, 29 липня.