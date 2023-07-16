Україна

До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.

Львівський Рух продовжує підготовку до старту нового сезону під керівництвом Віталія Пономарьова.

Сьогодні, 16 липня, львівська команда проведе одразу два контрольні матчі.

Перша зустріч розпочнеться о 14:00 за київським часом, а суперником буде Епіцентр, який виступатиме у Першій лізі.

Онлайн-трансляція матчу Рух — Епіцентр:

У другій грі, яка запланована на 17:00 за київським часом, суперником буде ще одна команда з Першої ліги – Прикарпаття.

Онлайн-трансляція матчу Рух — Прикарпаття:

Нагадаємо, новий сезон УПЛ львівський Рух розпочне домашнім матчем проти луганської Зорі. Гра пройде у суботу, 29 липня.