Україна

Новачок Металіст 1925 прокоментував свій трансфер.

Харківський Металіст 1925 цього літнього трансферного вікна зумів оформити трансфер бразильського півзахисника Арі Моуру.

26-річний виконавець, якого орендували на рік у бразильського Метрополітано, уже прибув до розташування команди та дав перше розлоге інтерв’ю на новому місці.

"Команда, країна та колектив прийняли мене дуже добре, я дуже радий бути тут, і потроху все більше адаптуюсь.

Україна — це країна, яка дійсно перебуває в складній ситуації, але я залишаю все в руках Бога і знаю, що Бог привів мене у потрібне місце.

Ізраїль також є країною, життя в якій дуже ускладнено війною. Але, як я вже сказав, я дуже довіряю Богу і знаю, що я в правильному місці.

Я — гравець, який любить грати на флангах, мені більше подобається діяти на правому фланзі. Але якщо команді потрібна допомога, я можу зіграти в центрі півзахисту.

Зазвичай багато спілкуюся зі своєю родиною у вільний час, тому що саме з ними я знаходжу сили, щоб бути тут. Я також користуюся можливістю багато відпочивати, тому що передсезонні тренування дуже втомлюють.

Я є фанатом Роналдіньйо. Також мені подобається Неймар, але кумир — це Роналдіньйо! Серед клубів уболіваю за ПСЖ, тому що Неймар грає саме там.

Моя борода? Так, вона вже в мене виросла велика. Близько 6 років довелось нею займатись. Доводиться часто доглядати за нею, але мені це дуже подобається", — заявив бразильський виконавець.

За минулий сезон, виступаючи на правах оренди в ізраїльському клубі Несс Циона, Арі провів 29 матчів, забивши один гол.