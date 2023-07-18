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Наставник столичної команди поділився своїми думками щодо підготовки Оболоні до старту нового сезону.

Головний тренер Оболоні Валерій Іващенко прокоментував підготовку столичної команди до старту нового сезону, а також розповів про цілі та новачків клубу.

"По-перше, я хочу подякувати нашим Збройним Силам України. Завдяки їм ми маємо таку можливість працювати та досягати успіхів. Адже цього могло і не бути якби не розпочався чемпіонат, тоді б ми не змогли виконати своє завдання. Але саме завдяки нашим хлопцям зі Збройних Сил ми маємо цю яскраво подію – можливість грати і виступати в УПЛ.

Минулий чемпіонат це були емоції, така яскрава подія, яку ми здобули для корпорації Оболонь та загалом футбольного клубу. Хлопці заслужили цей вихід і я будучи вже на посаді головного тренера мав головну мету – вийти до вищого дивізіону України. Наше керівництво максималісти і вони завжди ставили найвищі завдання для нас. І ми мріяли, хоча були певні моменти, які у нас не виходили. Я горджуся командою та тим, що ми зробили в такі тяжкі часи. Вся команда була єдиним механізмом, який зміг досягти цієї мети. Я розумію, що попереду на нас чекає тяжка робота і треба буде максимально викладатися у кожній грі, щоб себе яскраво показати в Прем’єр Лізі.

Мандраж та хвилювання повинні бути перед дебютом в УПЛ, це чоловічі риси. Вони мають бути присутні, але й повинні проходити коли вже наступає сам процес. В той момент все хвилювання зникає і ти маєш бути весь у грі. Хочеться скоріше розпочати сезон. Зараз йде підготовка, і ми робимо усе для того, щоб дозволити хлопцям почувати себе в УПЛ достойно. Це більше психологічний фактор, бо як на мене фізично вони не поступаються суперникам у вищому дивізіоні. Нічого страшного в цьому чемпіонаті немає і ми стараємося надихати хлопців, психологічно працювати з ними. Тому боятися нам точно не треба.

Перший етап підготовки до сезону у нас пройшов максимально кропітким. Усі хлопці викладалися на 100%, вони пройшли 12 денні збори, де мали по два тренування на день. Зіграли чимало контрольних поєдинків. Тому, все що задумали – виконали.

Зараз підготовка також триває. В період між зборами команда має одноденні тренування в недільному циклі. І ще ми матимемо заключний тренувальний збір перед початком чемпіонату.

Я не думаю, що є тренер, якому може все сподобатися. При будь-якому результаті є помилки і без цього ніяк. Я сам по своїй природі максималіст і вважаю, що треба в певних моментах краще спрацювати. І тому після кожної гри висловлюю свої враження. Ми завжди проводимо аналіз наших поєдинків і вже в тренуваннях стараємося виправляти помилки, які допускали в іграх. Матчі – це найкращий показник того, над чим потрібно працювати хлопцям. Вони дають нам можливість бачити ті помилки та моменти, над якими потрібно більш детально працювати.

Мегадосвідчений воротар – Олександр Рибка? Сашко розпочинав свій шлях з ФК Оболонь. Перші кроки він зробив саме тут. Можна сказати, що саме завдяки нашій команді він став тим Рибкою, якого його всі знають. Наш тренерський штаб хотів щоб у нас в команді був досвідчений гравець, який би міг своїм досвідом допомагати хлопцям швидше адаптовуватися до УПЛ. Він знає, що таке робити перші кроки на такому рівні і може цим досвідом надихати хлопців на перемоги. І тому це дуже важлива фігура в нашому клубі. Він однозначно вважається невід’ємною частиною цього колективу. Він знає багатьох працівників і я його доволі добре знаю. Мені відомо про його людські якості, тому можу сказати, що він є професіоналом, як на полі, так і поза ним. Завдяки його досвіду в найкращих клубах України і в збірній він здатен надихати молодих гравців.

Ми виходили в УПЛ трохи іншим складом. Однак, зараз ви можете побачити перебудову у складі. Це вже інший рівень, нас чекатиме більш динамічний та енергозатратний футбол. Тому ми потребуємо більш швидкісних та молодих футболістів, які будуть встигати створювати великий об’єм.

Ми дякуємо тим футболістам, які покинули команду. За ці роки, коли вони були у нас в команді вони зробили великий вклад в розвиток нашого клубу та вихід до вищого дивізіону. На цьому життя не закінчується і треба рухатися далі. А нашій команді потрібна нова кров та більш рухливі футболісти.

У другому колі минулого сезону ми більше залучали молодих хлопців. І з ними ми вже виконували задачі. Досвідчені футболісти звісно допомагали в роздягальні своїми настановами. Проте, зараз футбол не стоїть на місці і ви бачите, яка зараз швидкість на футбольному полі.

Нові трансфери? Все залежить від бюджету клубу і від цього ми вже будемо відштовхуватися. Це питання є завжди актуальним. Якщо з’являється певний кандидат на необхідну позицію, то ми почнемо вести перемовини. Це все в процесі. Я зараз не можу бути до кінця впевненим, що команда є повністю укомплектованою та збалансованою. Це процес, який постійно може і буде видозмінюватися. Тільки офіційні матчі покажуть над чим треба працювати. І тоді ми вже будемо щось коригувати, підсилювати.

На даний момент ми маємо той склад, яким він є. Хлопці у нас молоді і політика клубу вважає, що нам потрібні саме молоді, голодні футболісти, які роблять перші кроки у великому футболі. І я впевнений, що у них буде велике майбутнє. Наш тренерський штаб буде максимально допомагати їм рости та розвивати свої сильні сторони.

За той час, що я знаходжуся тут в якості гравця, і вже в якості тренера завжди ФК Оболонь позиціонувала себе як цілісна команда, яка є сильною завдяки своєму колективізму. А саме, духу командної гри. Атмосфера тут справді сімейна і для мене це однозначно другий дім. Я тут проводжу більше часу, аніж в себе вдома. Ми намагаємося щоб усі новачки команди відчували себе, як вдома. Тут завжди були присутні затишок, спокій, гармонія та підтримка кожного з гравців. Це надихає хлопців викладатися на усі 100%. Саме завдяки командним діям наша команда не хватає зірок з неба, у нас не має Мессі чи Ронаду поки що. Ще Валерій Лобановський казав, що на першому місці має бути команда і лише тоді в такій команді можуть розвиватися та давати свої плоди нові таланти. Футбол це колективна гра, тут мають бути усі один за одного, підстраховувати, допомагати як на полі, так і за полем. Ми стараємося підтримувати цю атмосферу на всіх фронтах.

Календар сезону УПЛ? Ми не вибираємо собі календар. Жеребкування вже відбулося і тепер ми маємо готуватися до кожного поєдинку. Не важливо хто це буде, Динамо, Шахтар або ж Дніпро-1. Ми будемо все одно грати з ними усіма. Однак, звісно подібні команди є більш досвідченішими з більшими амбіціями. Можуть бути моменти пов’язані з хвилюванням, однак їх потрібно побороти. А якщо буде вдалий результат, то це навпаки зробить команду сильнішою, надихне та змотивує футболістів. Хоча й звісно може бути і зворотня медаль. Треба грати й не боятися. Для цього ми і йшли в УПЛ. Ми не хочемо бути тут хлопчиками для биття. Треба набирати очки й намагатися впевнено закріпитися у вищому дивізіоні.

Ті хлопці, які вже давно знаходяться в команді й повинні будуть брати на себе лідерські якості. Насправді лідером може бути як молодий футболіст, так і досвідчений. Це все залежить від характеру. Як показує практика не завжди віковий футболіст може брати на себе лідерські якості. Буває, що молодий гравець робить лише перші кроки, але на футбольному полі своєю вдалою грою задають темп та запалюють у інших вогонь до перемоги. На даний момент у нас є Олег Слободян, який вже давно в команді та який себе почуває тут в сімейній атмосфері. Він спілкується з усіма хлопцями і допомагає новачкам, які приходять тільки-но до команди. Я з ним працював ще в дублі, коли він був зовсім молодим та тільки починав свою кар’єру. Зараз він бере на себе ці лідерські якості, тому йому пора вести команду за собою. Є також Назарій Федорівський, який також все життя в команді. У нас в цілому вся команда може брати на себе лідерські якості. Це саме про командний дух. Але щоб його запалити, у команді мають бути такі лідери, які можуть в процесі гри сказати, надихнути своєю віддачею та грою повести команду за собою.

Для того щоб перемагати та демонструвати гарні результати ми не повинні підлаштовуватися під кожну команду. У нашої команди повинен бути свій стиль і ми намагаємося грати у свій футбол та домінувати на полі. Футбол якраз і прикрашає гра в свою гру. В Динамо є свій стиль, у Шахтаря також є свій стиль і так само й в Оболоні буде свій стиль гри у сезоні. Проте, звісно для перемог треба готуватися до кожної гри. Вивчати слабкі й сильні сторони кожного суперника. Виявляти ось ці слабкі сторони противника це і є задача тренерського штабу.

Які цілі та задачі Оболоні перед початком сезону в УПЛ? Поки що ми детально не розмовляли на цей рахунок. Але я думаю, що найголовнішою задачею є увійти в УПЛ, відчути цей рівень та закріпитися в середині турнірної таблиці, щоб комфортно себе почувати.

Ми хочемо щоб на матчах були присутні наші фанати та вболівальники. Усі сумують за футболом. Тим більше, що у нас зараз велика подія, ми гратимемо в УПЛ. Тому хотілося б щоб стадіон був завжди заповнений. Однак, зараз ми граємо в непростий час і не знаємо, що та як буде відбуватися. Проте, футбол – це театр, якщо в театрі немає глядачів, то навіщо тоді цей театр. Тому ми граємо саме для них. Вони приходять, відпочивають та вболівають за свою улюблену команду. Їм хочеться яскравої гри, своїх емоцій і це нормально. Футбол – об’єднує і саме завдяки футболу є зв’язок у команди з фанами. Ми завжди хочемо щоб наші вболівальники приходили на наші матчі підтримували та вірили в нас. В цьому і є справжній футбол. Потрібно підтримувати команду не лише в період перемог, а й коли тяжко та складно.

Ми завжди готові спілкуватися з фанами і ділитися думками, ідеями. Ми будемо дуже щасливі, якщо дійсно вболівальникам дозволять бути присутніми на матчах. Коли є підтримка, аплодисменти – тобі хочеться грати та викладатися на усі 200%", - наводить слова Іващенка прес-служба клубу.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ Оболонь на своєму полі зіграє проти Колоса. Гра пройде 28 липня, о 17:00 за київським часом.