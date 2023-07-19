Україна

Команда Романа Григорчука продовжує укомплектовувати склад перед стартом сезону.

Чорноморець на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів з вінгером Євгеном Данилюком та центральним захисником, який також може зіграти у півзахисті, Микитою Ситниковим.

Деталі угод із футболістами не розголошуються.

20-річний Данилюк є вихованцем Прикарпаття. Раніше він виступав за Прикарпаття U-19, Колос U-19 та ФК Вільхівці. На його рахунку 33 матчі та шість голів у юнацькому чемпіонаті УПЛ.

19-річний Ситников виховувався у школах Дніпра. З 2021 року виступав за Олександрію U-19, де відіграв 47 ігор та забив три м'ячі. У 2022 році виступав за польську Легію U-19. Викликався до юнацької збірної України до 16 років.

Раніше повідомлялося, що Чорноморець продовжив контракт із Путрею.