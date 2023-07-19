Україна

Наставник полтавської команди поділився своїми думками щодо підготовки Ворскли.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник прокоментував підготовку своїх підопічних до старту нового сезону.

"Як і в будь-якій іншій команді, є гравці, які пішли, є гравці, які прийшли. Ми взяли з собою багато молоді, які, на нашу думку, достатньо хороші, щоб грати з першою командою. Зараз чекаємо Сефері, у нього був вихідний, тому що він грав за збірну. Сподіваюся, у нас буде одне-два підписання, які допоможуть нам у Лізі конференцій. Ми працюємо над ними, але, як і в усіх команд, є обмеження, ми шукаємо гравців для кожної лінії, як і більшість команд УПЛ: нападник, півзахисник і захисник.

Цього року у нас значно комфортніші умови. Футбольне поле прямо біля готелю, ми можемо адаптуватися до погодних умов. Поле чудової якості. Ми дуже задоволені.

У минулому сезоны нашою сильною стороною була атмосфера в роздягальні. Коли всі почали розуміти одне одного, наша сила почала проявлятися на футбольному полі. Крім того, коли з'явилися шанси на єврокубки, ми відчули, що можемо до них дійти. Ми не здалися і зуміли досягти мети.

Ворскла перестала грати ромбом? Нам довелося адаптувати тактику під гравців. Гравці, які зараз грають, ідеально підходять для обраного нами стилю гри. У нас є різні етапи в матчах, коли ми можемо змінити схему. Але ми намагаємося грати з позиції сили. Не підлаштовуємося під суперника, а граємо у свій футбол.

Єврокубковий матч? По-перше, нам ще потрібно почекати, хто буде нашим суперником. Коли я дивився матч між ДАКом та Ділою, у мене не було враження, що ми точно гратимемо з ДАКом. Грузини – мають дуже хорошу команду.

Ми спостерігаємо за двома командами, але для нас головне дивитися один на одного. Ми займаємося своєю формою, тим, як ми себе представляємо, а вже потім цікавимося, з ким будемо грати і знаходимо тактику. Діла добре грає з м'ячем, ДАК чудово виглядає на контратаках, у них сильні та хороші гравці попереду. Якби ми боялися, навіщо йти на гру? Ми не боїмося, хоча поважаємо суперників", - наводить слова Скрипника прес-служба клубу.

Нагадаємо, у другому раунді кваліфікації Ворскла зіграє з переможцем пари ДАК 1904 – Діла. У першій грі словаки були сильнішими з рахунком 2:1, а матч-відповідь пройде завтра, 20 липня. Перша гра для полтавців у єврокубках пройде 27 липня.