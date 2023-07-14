Ліга конференцій

Невдовзі полтавська команда розпочне свої виступи у кваліфікації Ліги конференцій.

Потенційні суперники полтавської Ворскли за другим раундом кваліфікації Ліги конференцій провели першу гру стартового раунду відбору турніру.

У матчі, який пройшов на МОЛ Арені в Дунайській Стреді, словацький ДАК 1904 здобув перемогу над грузинською Ділою з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 33 хвилині зусиллями Труси, а через три хвилини перевагу господарів подвоїв Рамадян. Наприкінці першого тайму гості відіграли один м'яч зусиллями українського нападника Миколи Ковталюка.

Гра у відповідь пройде в Грузії, 20 липня. Переможець цієї пари зустрінеться з Ворсклою у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Перша гра пройде 27 липня, а матч-відповідь — 3 серпня.