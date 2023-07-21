Україна

Жуліо Сезар та Яго Сікейра продовжать свою кар'єру в Україні.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів із центральним захисником Жуліо Сезаром та атакуючим півзахисником Яго Сікейрою.

Угода із Сікейрою розрахована на три роки, а Сезар виступатиме за рівненський клуб на правах оренди, яка діятиме до кінця сезону.

Сезар є вихованцем Корінтіанса. Останнім клубом 26-річного бразильця був індонезійський Борнео, у якому він провів 16 матчів та віддав одну гольову передачу.

23-річний Сікейра виховувався в клубах Корінтіанс та Гуарульйос. Раніше він виступав у португальських клубах Олейруш, Сертаненсе та Альваренга. Цього сезону він провів вісім матчів за Фламенго Гуарульйос, у яких забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Верес погодився передати телеправа для створення УПЛ ТБ.