До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.
фото ФК Шахтар Донецьк
22 липня 2023, 14:08
У рамках товариського матчу донецький Шахтар зустрінеться з нідерландським Утрехтом.
Це буде четвертий матч для донецької команди на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до наступного сезону.
У першій грі "помаранчево-чорні" розписали мирову з АЗ Алкмар (3:3), після чого поступались АЕК Афіни (0:5) та амстердамському Аяксу (0:3).
Також додамо, що нещодавно стало відомо, що "гірники" підписали бразильського захисника Педріньйо Азеведо.
За підсумками минулого сезону Утрехт став сьомим у нідерландській першості.
Матч відбудеться сьогодні, 22 липня, о 15:00 за київським часом.
Спаринг проходитиме в форматі чотирьох таймів по 30 хвилин кожен
Онлайн-трансляція:
Склад Шахтаря: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Топалов — Бондаренко — Криськів, Судаков, Зубков, В’юнник — Траоре.
Раніше повідомлялось про підписання Шахтарем бразильського нападника Невертона.