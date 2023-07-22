Україна

До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.

У рамках товариського матчу донецький Шахтар зустрінеться з нідерландським Утрехтом.

Це буде четвертий матч для донецької команди на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до наступного сезону.

У першій грі "помаранчево-чорні" розписали мирову з АЗ Алкмар (3:3), після чого поступались АЕК Афіни (0:5) та амстердамському Аяксу (0:3).

Також додамо, що нещодавно стало відомо, що "гірники" підписали бразильського захисника Педріньйо Азеведо.

За підсумками минулого сезону Утрехт став сьомим у нідерландській першості.

Матч відбудеться сьогодні, 22 липня, о 15:00 за київським часом.

Спаринг проходитиме в форматі чотирьох таймів по 30 хвилин кожен

Онлайн-трансляція:

Склад Шахтаря: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Топалов — Бондаренко — Криськів, Судаков, Зубков, В’юнник — Траоре.

Раніше повідомлялось про підписання Шахтарем бразильського нападника Невертона.