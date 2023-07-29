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Новачок криворізького клубу поділився своїми думками після переходу в команду Юрія Вернидуба.

Воротар Кривбасу Володимир Маханьков прокоментував свій перехід у криворізький клуб.

"Я готувався до сезону у своєму попередньому клубі — Колосі із Ковалівки. Паралельно мій агент підшукував варіанти, щоб я міг мати більше ігрової практики. Одного вечора він зателефонував і сказав, що є зацікавленість з боку Кривбасу. Після цього зі мною зв’язався генеральний директор Володимир Баєнко — і дуже швидко всі організаційні питання було вирішено. Перехід до Кривбасу — новий виклик для мене. Дуже щасливий, що мені випав шанс приєднатися до цієї родини і грати за криворізький клуб.

Багато дивився, як грали червоно-білі. Звичайно, слідкував за роботою Юрія Миколайовича Вернидуба та його тренерського штабу. Вернидуб у нашому футболі — людина з великої літери. Дуже приємно, що я опинився саме тут. Кривбас має чудову інфраструктуру. Видно, що клуб розвивається: є чудові поля, сучасна база. Все це дійсно мене вразило. Умови дуже подобаються. Хочеться працювати і приносити користь криворізькому клубу!

Конкуренція на воротарській позиції? З Андрієм Кліщуком ми перетиналися раніше. Він трохи досвідченіший, ніж Богдан Хома, з яким ми тільки нещодавно познайомились. Це чудові хлопці, дуже приємно з ними працювати під керівництвом тренера воротарів Тараса Гребенюка. Тут мене прийняли добре, працюю в своє задоволення і тільки радий серйозній конкуренції.

Кривий Ріг заслуговує на єврокубки, Кривбас здатен досягти найвищих цілей. Звичайно, через деякий час зможу познайомитись з містом краще. Велика гордість для мене бути тут! Це великий виклик: перебування у Залізному серці України — річ, яка дуже надихає.

Дуже сподіваюся потрапити до лав національної збірної України. Вірю, що мрія здійсниться. Буду старанно працювати, щоби отримати виклик саме як гравець Кривбасу. Хочеться досягати нових висот у кар’єрі. Розраховую, що Кривбас допоможе мені, а я допоможу клубу.

Всі футболісти дуже вдячні нашим Збройним силам України, які дають нам можливість працювати, жити й приносити радість вболівальникам. Кожне тренування, кожна гра дарують усвідомлення, що це все — завдяки нашим воїнам.

В свою чергу, ми теж стараємося підтримувати моральний дух наших бійців, адже серед них є багато вболівальників, ультрас. Знаю, що багато хто з фанатів Кривбасу й інших команд зараз боронить Батьківщину на фронті. Ми їм безмежно вдячні, думаємо про них кожного дня і намагаємось допомагати всім, чим можемо. Впевнений, наша головна перемога — попереду, і вже невдовзі ми всі будемо жити під мирним українським небом", - наводить слова Маханькова прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Вакулко став гравцем Кривбасу.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ Кривбас зіграє проти Олександрії. Матч відбудеться завтра, 30 липня, о 19:00 за київським часом.