Італія

Сума трансферу швейцарського голкіпера становитиме близько чотирьох мільйонів євро.

Воротар мюнхенської Баварії Янн Зоммер незабаром стане гравцем міланського Інтера. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

За інформацією джерела, переговори між клубами продовжуються успішно та наближаються до свого завершення.

Сума трансферу 34-річного швейцарця становитиме близько чотирьох мільйонів євро плюс бонуси.

Нагадаємо, цього літа Інтер попрощався з трьома воротарями — Андре Онана, Саміром Хандановичем та Алексом Кордазом.

Раніше була інформація, що Інтер має намір придбати не лише Зоммера, а й українця Анатолія Трубіна із Шахтаря, але "гірники" підняли ціну на голкіпера, у якого закінчується контракт улітку 2024 року.