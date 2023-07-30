До вашої уваги пряма трансляція матчу першого туру чемпіонату України-2023/24, який розпочнеться 30 липня о 17:00.
Гравці Динамо, ФК Динамо Київ
30 липня 2023, 10:20
У рамках стартового туру української Прем'єр-ліги київське Динамо зустрінеться із закарпатським Минаєм.
Матч відбудеться на стадіоні ім. В. Лобановського. Початок о 17:00 за київським часом.
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Головним арбітром матчу буде Максим Козиряцький. Також на матчі буде доступна система ВАР, за яку відповідатиме Віктор Копієвський.
Онлайн-трансляція:
Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Динамо – Минай.