Україна

Автор переможного гола поділився своїми думками після гри з Зорею.

Нападник львівського Руху Юрій Климчук прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти Зорі (2:1), у якому відзначився голом та асистом.

"Востаннє такі емоції відчував наприкінці сезону, коли команді вдалося зберегти прописку в УПЛ. Також, коли виграли у Чорноморця на виїзді, були ті ж самі емоції.

У першому таймі ми були дещо сковані. Було помітно, що хлопці нервували. Але в другому таймі зрозуміли, що можемо грати і побігли вперед. Тренер сказав у перерві, аби ми ще агресивніше грали, накривали суперника і не давали розігрувати їм м’яча. Ми вийшли на поле та зробили те, що нас просив тренерський штаб.

Дуже важливо було розпочати сезон з перемоги. Це впевненість, хлопці відчують це і буде легше виходити у наступних матчах. Я сподіваюсь, у нас більше таких перших таймів не буде", - наводить слова Климчука прес-служба клубу.

Раніше своїми думками про минулу гру поділився головний тренер Руху Віталій Пономарьов.