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Наставник львівської команди поділився своїми думками після гри з Зорею.

Головний тренер львівського руху Віталій Пономарьов прокоментував перемогу своєї команди в матчі стартового туру УПЛ проти луганської Зорі (2:1).

"Позитивні емоції, тому що перемогли бронзового призера минулого чемпіонату. Два різних тайми зіграли. У першому таймі все ж таки було хвилювання у хлопців і це було помітно. У другому таймі вже зіграли таку гру, яку ми тренували і яку ми хочемо грати – з позиції тиску. Зоря грала так, як і минулого сезону. Ми знали, чого від них чекати, тому суперник нічим не здивував. Звичайно, що у луганців футболісти досить хорошої кваліфікації і ми на це звертали увагу. Бо в цій грі один епізод міг вирішити долю матчу.

В нас молода команда, перший матч сезону із таким суперником. Хотіли, щоб гравці не хвилювались, але знали, що так буде. Вони молоді футболісти і повинні через це пройти. Ми маємо вигравати кожну гру. Ми молода команда і розуміємо, що ставити якесь конкретне завдання перед хлопцями зараз не треба, щоб не було тиску на футболістів. Тому наша ціль – вигравати у кожному матчі, зіграти краще, ніж у попередньому чемпіонаті. Якщо вийде за щось боротись, то будемо боротись. Нам важливий розвиток гравців і командна гра.

Я задоволений діями всіх футболістів. Теслюк добре проявив себе на зборах, тому вийшов у старті. Хто буде сильніший, футболіст у 36 років, чи футболіст у 17, – той і буде грати. В нас сьогодні дуже багато кваліфікованих футболістів, які готові вийти на поле і підсилити гру. Було нелегко обрати основний склад, бо в нас на позиціях футболісти приблизно одного рівня. Щодо Сича, то ми дали йому після молодіжного чемпіонату Європи відпочити, він весь збір з командою не пройшов. Олексій ще не готовий на 100%, але провів досить якісну гру. Він якісний футболіст, який буде прогресувати і гратиме не тільки в молодіжній, а й в національній збірній. Соломон не зіграв, оскільки він травмований, але з понеділка буде тренуватись з командою", - наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Рух створив YouTube-канал УПЛ ТБ і транслюватиме на ньому матчі команди.