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Наставник луганської команди поділився своїми думками після гри з Рухом.

Головний тренер луганської Зорі Ненад Лалатовіч прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти львівського Руху (1:2).

"Перший тайм ми зіграли дуже добре. Забили, добре грали в високий пресинг. Розуміли, що суперник буде пресингувати, 5-6 гравців вступають одразу у відбір. Ми не дали їм скористатися цим, забили мʼяч. Ще були моменти. В першому тайми виглядали краще, ніж суперник.

Початок другого тайму також був гарним з нашого боку. В Русина був 100% шанс. Воротар зіграв добре. Побачили, що на останні тридцять хвилин нашої команди не вистачило. Не всі пройшли збори з першого до останнього дня. Лише останній тиждень ми працювали з 23 гравцями. До того ж було лише 15 футболістів.

Рух добре зіграв останні тридцять хвилин. Фізично вони виглядали краще. Моя команда почала грати дуже низько. Дали можливість діяти супернику, були далеко від гравців. Були також проблеми з передачами в центральній зоні.

Нам потрібно працювати далі. Потрібно, щоб повернулися травмовані. В нас нова команда. Ми потребуємо підсиленням перед наступним матчем. Ми продемонстрували в першому таймі, як хочемо грати. Коли в нас були сили, в суперника шансів не було. Рух — молода команда. Тренер чудово з ними працює. Вони дуже добро провели збори.

Червона картка? Нам стало тяжко після другої жовтої Джордана. Не хочу коментувати суддівство. Було багато жовтих карток для нашої команди. Тому ми не так агресивно грали в другому таймі.

Заміна Волошина? Ми бачили, що Волошин втомився, не повертався назад. Тому прийняли рішення його замінити. Волошин, Яцик, Боль — прийшли до нас тиждень тому. Джордан — 10 днів. Кирюханцев тільки після травми. Окрім цього — ще багато травмованих. Потрібно було робити заміни. Треба працювати далі.

Моє бажання бути в пʼятірці перед зимовою перервою. Коли гравці зрозуміють, в який футбол ми хочемо грати, тоді, впевнений, ми будемо вище в турнірній таблиці. Мені також треба зрозуміти українську лігу, а вона дуже добра. Треба розуміти, що зараз є великий шанс у молодих гравців показати себе. А як ви знаєте, в нас багато молоді.

Також хочемо показати себе в єврокубках та вийти з групи. Але нам потрібне підсилення. Ми потребуємо ще досвідчених гравців.

Нам потрібно додавати фізично і тоді будемо грати краще. Це стовідсотково. Коли ти не готовий, ти притискаєшся до власних воріт, починаються неточні передачі, великі розриви. Коли ти не готовий, голова також не функціонує на 100% відсотків. Робляться помилки.

Мої команди в Сербії завжди були в ТОП-5 за кілометражем. Погано, що в нас не було можливості працювати великою кількістю гравців з самого початку зборів. Грати 10 на 10 мали змогу лише останній тиждень підготовки", - наводить слова Лалатовіча прес-служба клубу.

Раніше своїми думками про минулу гру поділився головний тренер Руху Віталій Пономарьов.