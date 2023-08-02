Україна

Історія зустрічей між рівненським та донецьким клубами налічує 16 поєдинків.

Рівненський Верес у матчі другого туру української Прем'єр-ліги поділив очки із донецьким Шахтарем (1:1).

До цього матчу рівненська команда програла шість матчів в УПЛ у період з 1994 до 2023 року. Різниця м'ячів – 3:16.

Це друга найдовша програшна серія для Вереса, а на першому місці – поєдинки з Динамо – серія триває з 1992 року та налічує 10 зустрічей.

Загалом між собою команди провели 16 поєдинків, з яких Шахтар виграв 13 матчів, а у Вереса лише одна перемога.

Таким чином, Верес вперше за 30 років зміг відібрати очки у Шахтаря. Востаннє таке було у вересні 1993 року, коли рівненська команда обіграла "гірників" із рахунком 2:0.

Раніше повідомлялося, що Матвієнко забив скандальний гол у ворота Вереса.