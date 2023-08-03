Украина: Вторая лига

Сенсаційний представник другого дивізіону нещодавно вибив з турніру Ниву Б.

Головний тренер представника Другої ліги ЮКСА Микола Цимбал прокоментував другу поспіль перемогу своєї команди в Кубку України.

У другому попередньому раунді "чорно-білі" сенсаційно вибили з турніру представника Першої ліги – Ниву Бузову (1:1, пен. 4:3), здобувши путівку до наступного раунду.



"Враження найприємніші. Кожен прагне перемагати. Я дуже задоволений, що ми пройшли далі і подарували нашим прихильникам свято ще однієї гри в Кубку України.



Втома через те, що обидві гри було 120 хвилин? Звичайно. У Ниви було на один день більше відпочинку. До того ж, вони зіграли 90 хвилин, а ми 120. Плюс у нас немає зараз ротації. Ми зараз в процесі дозаявки нових гравців, для того, щоб у нас була більша обойма для ротації. Це міжнародні трансфери, це потребує часу. Ми чекаємо на підсилення. Я вірю, що гравці, які прийдуть, підсилять нашу команду і ми станемо більш конкурентоздатними.



Дві перемоги в серії пенальті — закономірність? У футболі все закономірно. Те, що хлопці віддавалися, як вони терпіли: судоми, втому, яка була. І вони тримали концентрацію, за що були винагороджені перемогою.



Завдання на Кубок України вже виконане? Ні. Ми будемо старатися проходити якомога далі. У мене, як у тренера, є досвід гри в півфіналі Кубка України. Тому це незабутні емоції, хочеться їх повторювати і проходити якомога далі", — наводить слова Цимбала офіційний Facebook-акаунт клуба.