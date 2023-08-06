Україна

Тренер харківського клубу поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Тренер Металіста 1925 Олег Голодюк прокоментував поразку своєї команди у матчі другого туру УПЛ проти Олександрії (0:1).

"Потрібно було спокійніше зіграти в завершальній фазі. І наша стара хвороба — це стандарти. Маючи, я вважаю, в першому таймі перевагу за моментами, ми в роздягальню пішли за рахунку 1:0 не на нашу користь, на жаль.

Рахунок абсолютно не по грі. Але нам від цього не легше. Ми і з Шахтарем перший тайм, якщо і провалили, можливо, трошки, то в другому виглядали непогано, але, поки що, у нас нуль очок при непоганій грі.

З психологією в хлопців усе гаразд. Просто трошки, якщо такі результати, десь недопрацьовуємо. Ми, як тренери, й футболісти. Думаю, що в цьому напрямку нам потрібно ще багато-багато чого зробити.

Перехід у Металіст 1925 нападника Андрія Борячкука? Без поняття", - наводить слова Голодюка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія – Металіст 1925.