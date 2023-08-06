Україна

Клубам залишилося обговорити суму бонусів за 22-річного українця.

Воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін незабаром може стати гравцем Бенфіки. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, наразі між клубами ведуться переговори щодо бонусів, які будуть включені до контракту 22-річного українця.

Також наголошується, що керівництво "орлів" запропонувало голкіперу "гірників" контракт до літа 2028 року із зарплатою у розмірі двох мільйонів євро за сезон.

Раніше була інформація, що Шахтар не влаштувала пропозиція від Бенфіки у розмірі 12 мільйонів євро.

Цього сезону Трубін за Шахтар не виступав — перший тур УПЛ він пропускав через дискваліфікацію, а потім він залишився в запасі на поєдинок другого туру.