Дитину забезпечили усім необхідним.
Гравці Миная з хлопчиком, що постраждав, фото Минай
08 серпня 2023, 10:30
Минай в рамках поєдинку другого туру елітного дивізіону чемпіонату України поступився ЛНЗ з рахунком 0:3, проте була ще одна неприємна подія.
Один з вболівальників, що спостерігав за грою з-за меж стадіону, травмував руку об гострий стрижень огорожі, через що матч зупиняли, щоб надати хлопчику допомогу.
Хлопчика відразу було направлено в лікарню, де згодом його відвідали футболісти та представники менеджменту Миная.
Відомо, що дитина вже йде на поправку, завтра його випишуть. Минай тримає руку на пульсі подій з самого початку та постійно контактує з батьками хлопчика.
Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу другого туру УПЛ між Минаєм та ЛНЗ.