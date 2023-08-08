Україна

Дитину забезпечили усім необхідним.

Гравці Миная з хлопчиком, що постраждав, фото Минай

Гравці Миная з хлопчиком, що постраждав, фото Минай

Минай в рамках поєдинку другого туру елітного дивізіону чемпіонату України поступився ЛНЗ з рахунком 0:3, проте була ще одна неприємна подія.

Один з вболівальників, що спостерігав за грою з-за меж стадіону, травмував руку об гострий стрижень огорожі, через що матч зупиняли, щоб надати хлопчику допомогу.

Хлопчика відразу було направлено в лікарню, де згодом його відвідали футболісти та представники менеджменту Миная.

Відомо, що дитина вже йде на поправку, завтра його випишуть. Минай тримає руку на пульсі подій з самого початку та постійно контактує з батьками хлопчика.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу другого туру УПЛ між Минаєм та ЛНЗ.