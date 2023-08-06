Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 05 серпня 2023 року, 15:00.
Минай — ЛНЗ, ФК Минай
06 серпня 2023, 09:39
Черкаський ЛНЗ у матчі другого туру української Прем'єр-ліги у гостях здобув впевнену перемогу над закарпатським Минаєм (3:0).
Дебютну перемогу для черкаського клубу в УПЛ забезпечили забиті м'ячі у виконанні Бойка, Прядуна та Наумця.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Минай — ЛНЗ у другому турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Минай — ЛНЗ 0:3
Голи: Бойко, 45, Прядун, 54, Наумець, 78
Минай: Ольховий — Дмитрук (Ременяк, 56), Солдат, Ю. Кравчук (Панасенко, 46), Нємчанінов, Булеза (Рогозинський, 56) — Одарюк (Голуб, 69), Вітенчук, Ралюченко, Твердохліб — Вишневський (Гечев, 46).
ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Лопирьонок, Муравський (Насонов, 85), Норенков — Хамелюк — С. Шестаков (Наумець, 71), Бойко, Тищенко (Олійник, 71), Савін (Пасіч, 61) — Прядун (Нич, 62).
Попередження: Булеза — Муравський, Прядун, Пеньков