Україна

Обидва футболісти пропустять по одному матчу, а ще одна гра залишиться умовною.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив низку рішень щодо вилучення футболістів у матчах другого туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко за серйозне ігрове порушення у матчі проти Вереса (1:1) отримав дискваліфікацію на два матчі, один із яких умовно.

Таке ж покарання отримав хавбек Полісся Богдан Кушніренко, який отримав вилучення у матчі проти Дніпра-1 (1:2).

Тим часом три матчі дискваліфікації отримав захисник Миная Микола Киричок, який плюнув у бік гравця ЛНЗ (0:3) у матчі молодіжного чемпіонату України.

Раніше повідомлялося, що Football.ua став інформаційним партнером Миная.