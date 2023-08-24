Україна

Англійські клуби, в яких грають або грали українці, привітали нас з головним святом.

Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають найвеличніше свято країни — День Незалежності України. Рівно півтора року тому росія під брехливими мотивами і гаслами вторглась на територію нашої держави. До цього вона вісім років тероризувала українців на території Донбасу та анексувала український Крим. Всі окуповані території будуть неодмінно повернуті нашими захисниками й захисницями.

Саме завдяки нашим героям українці мають змогу святкувати День Незалежності. Саме завдяки ЗСУ на території нашої держави відбуваються спортивні змагання, зокрема, і футбольні.

Тим часом відомі футбольні клуби привітали Україну.

Великобританія — чи не найближчий союзник України в цій війні. Один з найтитулованіших клубів Англії Ліверпуль привітав нашу державу з Днем Незалежності, та надвечір підсвітить фасад легендарного Енфілда кольорами "синьо-жовтого" прапора.

Англійська Прем'єр-ліга також долучилась до привітань.

Евертон нашого Віталія Миколенка.

Борнмут Іллі Забарного не залишився осторонь.

Брентфорд Єгора Ярмолюка.

Вест Гем, кольори якого захищав Андрій Ярмоленко.

Звичайно, Арсенал нашого Олександра Зінченка.

Свонсі Кухаревича приєдналось до привітань.

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