Україна

Відповідь Української Прем'єр-Ліги не забарилась.

Матч 5-го туру УПЛ Рух — Дніпро-1 перенесли на пізніший термін, оскільки дніпряни беруть участь у єврокубках. Здавалося б, звична справа в українському футболі, але в цей же день техдиректор львівського клубу виступив зі скандальною заявою. Олександр Чабан заявив, що в регламенті з'явився пункт, який дозволяє учасникам єврокубків переносити матчі з іншими командами УПЛ без згоди суперника, тобто в односторонньому порядку. За словами Чабана, головна рушійна сила цих змін – Шахтар.

Тим часом не забарилась реакція самої УПЛ. В організації стверджують, що зміни в регламенті проводились прозоро.

"Інформація про те, що зміни до п. 15 ст. 9 Регламенту Чемпіонату України з футболу серед команд клубів УПЛ сезону 2023/24 рр не обговорювалася із клубами – не відповідає дійсності. Ще у квітні цього року клубам було відправлено лист щодо розробки проєкту Регламенту змагань сезону 2023/24 та запропоновано надати свої пропозиції та зауваження.

У травні клубам направлене повторне звернення УПЛ щодо надання пропозицій у проєкт Регламенту та надана порівняльна таблиця до Регламенту, в якій було запропоновано внести цей пункт.

09.06.2023 року у форматі відеоконференції відбулася робоча нарада з питань обговорення Регламенту, до участі в якій були запрошені представники всіх клубів. Питання виносилося на загальний розгляд. Зокрема, цей пункт також було обговорено. Після проведення дискусії питання залишилося в таблиці без змін у запропонованій редакції.

Також у червні були проведені ще два засідання робочих груп з питань регламенту за участі усіх клубів. За підсумками цих засідань зауважень щодо редакції вказаного пункту не надходило. Проєкт змін та доповнень до Регламенту проведення змагань УПЛ сезону 2023/24 було направлено до футбольних клубів та винесено на затвердження Загальними зборами Учасників УПЛ, які відбулися 23.06.2023 року.

На кожному з цих етапів представники будь-якого клубу могли висловитися проти цих змін та додати свої зауваження. На етапі підготовки до чемпіонату зауважень від них не надходило. У зв’язку з чим, проєкт Регламенту змагань, затверджений Загальними зборами УПЛ, було відправлено на затвердження до Виконавчого комітету УАФ", — розповіли Інформатору в пресслужбі Української Прем’єр-Ліги.