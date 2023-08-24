Англія

Українець розпочав реабілітацію.

Вчора, 23 серпня, вінгер Челсі Михайло Мудрик пропустив ранкове тренування напередодні матчу з Лутоном в АПЛ. Причини відсутності українця не розголошувались.

Сьогодні на офіційному сайті "аристократів" з'явилось повідомлення, що Михайло зазнав травми на тренуванні. Характер пошкодження невідомий. Медичний персонал оцінив ступінь важкості травми. Футболіст вже почав процес реабілітації.

Терміни відновлення не розголошуються, але, ймовірно, українець не потрапить до заявки на матч проти новачка АПЛ.

Поєдинок проти Лутона відбудеться 25 серпня. Початок — о 22:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Михайло Мудрик "заблокував" трансфер Неймара в Челсі.